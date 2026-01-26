Matchs du Basket Club Nyonsais Promenade de la Digue Nyons

Matchs du Basket Club Nyonsais

Promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons Drôme

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Matchs du Basket Club Nyonsais À la Maison des sports Jean Monpeyssen.

Au programme

U-13 masculins contre Sorgues à 15h30.

U-18 féminines contre Entente Orange Sérignan à 18h

.

Promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 84 04 50 communications.nyonsbc@gmail.com

English :

Basket Club Nyonsais matches At the Maison des Sports Jean Monpeyssen.

On the program:

Men’s U-13 against Sorgues at 3:30pm.

U-18 girls against Entente Orange Sérignan at 6pm

