Matchs du Basket Club Nyonsais Promenade de la Digue Nyons

Matchs du Basket Club Nyonsais samedi 7 février 2026.
Promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons Drôme
2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
À la Maison des sports Jean Monpeyssen.
Au programme
U-13 masculins contre Sorgues à 15h30.
U-18 féminines contre Entente Orange Sérignan à 18h
Promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 84 04 56 communications.nyonsbc@gmail.com
English :
Basket Club Nyonsais matches At the Maison des Sports Jean Monpeyssen.
On the program:
Men’s U-13 against Sorgues at 3:30pm.
U-18 girls against Entente Orange Sérignan at 6pm
