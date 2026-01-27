Matchs du Nyons Football Club Nyons Stade Pierre Jullien Nyons

Matchs du Nyons Football Club Nyons Stade Pierre Jullien Nyons dimanche 8 février 2026.

Début : 2026-02-08
2026-02-08

Match du Football Club de Nyons au Stade Pierre Jullien.
Au programme
U 12 U 13 Nyons contre AVS Camaretois à 13h30.

Venez soutenir l’équipe locale !
English :

Nyons Football Club match at Stade Pierre Jullien.
On the program:
U 12 U 13 Nyons vs AVS Camaretois at 1.30pm.

Come and support the local team!

