Matchs Football TARBES PF TARBES Tarbes samedi 4 octobre 2025.
TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-18
2025-10-04
Planning des matchs
SAMEDI 4 OCTOBRE
18H Stade Maurice Trélut > Match National 3 TARBES PF / Bassin Arcachon
14H Plaine de Jeux René Valmy synthétique > Match U14 Régional 1 TARBES PF / AC Garona
DIMANCHE 5 OCTOBRE
10H30 Plaine de Jeux René Valmy synthétique > Match U17 Régional 1 TARBES PF / Carbonne
14H30 Plaine de Jeux René Valmy > Match Départemental 2 TARBES PF3 / Quand Même Orleix 2
SAMEDI 11 OCTOBRE
15H Stade Maurice Trélut synthétique > Match U15 Régional 1 TARBES PF / Toulouse FC
15H Plaine de Jeux René Valmy synthétique > Match U15 Féminines TARBES PF / Boutons d’Or Vallée des Gaves
DIMANCHE 12 OCTOBRE
15H Stade Maurice Trélut synthétique > Match Féminines Régional 2 TARBES PF / FC Critourien
20H Stade Maurice Trélut > Match Régional 3 TARBES PF2 / Tournefeuille
TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 39 49 tpf.trelut@orange.fr
English :
Match schedule
SATURDAY, OCTOBER 4
6pm Stade Maurice Trélut > National 3 match: TARBES PF / Bassin Arcachon
2pm Plaine de Jeux René Valmy synthetic > U14 Régional 1 match: TARBES PF / AC Garona
SUNDAY OCTOBER 5
10.30am Plaine de Jeux René Valmy synthetic > Match U17 Régional 1: TARBES PF / Carbonne
2.30 pm Plaine de Jeux René Valmy > Match Départemental 2: TARBES PF3 / Quand Même Orleix 2
SATURDAY OCTOBER 11TH
3pm Stade Maurice Trélut synthetic > Match U15 Régional 1: TARBES PF / Toulouse FC
15H Plaine de Jeux René Valmy synthetic > Match U15 Féminines TARBES PF / Boutons d’Or Vallée des Gaves
SUNDAY OCTOBER 12
15H Stade Maurice Trélut synthetic > Match Féminines Régional 2 TARBES PF / FC Critourien
8pm Stade Maurice Trélut > Match Régional 3: TARBES PF2 / Tournefeuille
German :
Spielplan
SAMSTAG, 4. OKTOBER
18H Stade Maurice Trélut > Spiel National 3: TARBES PF / Bassin Arcachon
14H Plaine de Jeux René Valmy synthetisch > Spiel U14 Regionale 1 TARBES PF / AC Garona
SONNTAG, 5. OKTOBER
10.30 Uhr Spielplatz René Valmy synthetisch > Spiel U17 Regionale 1: TARBES PF / Carbonne
14.30 Uhr Spielplatz René Valmy > Spiel Départemental 2: TARBES PF3 / Quand Même Orleix 2
SAMSTAG, 11. OKTOBER
15H Stade Maurice Trélut synthetisch > Spiel U15 Regionale 1: TARBES PF / Toulouse FC
15H Plaine de Jeux René Valmy synthetisch > Spiel U15 Frauen TARBES PF / Boutons d’Or Vallée des Gaves
SONNTAG, 12. OKTOBER
15H Stade Maurice Trélut synthetisch > Spiel Frauen Regionale 2: TARBES PF / FC Critourien
20H Stade Maurice Trélut > Spiel der Regionale 3 TARBES PF2 / Tournefeuille
Italiano :
Programma della partita
SABATO 4 OTTOBRE
18:00 Stade Maurice Trélut > Partita Nazionale 3: TARBES PF / Bassin Arcachon
14H Plaine de Jeux René Valmy synthetic > Partita U14 Régional 1 TARBES PF / AC Garona
DOMENICA 5 OTTOBRE
10.30 Plaine de Jeux René Valmy sintetico > Partita U17 Régional 1 TARBES PF / Carbonne
14H30 Plaine de Jeux René Valmy > Partita Départemental 2 TARBES PF3 / Quand Même Orleix 2
SABATO 11 OTTOBRE
15:00 Stade Maurice Trélut synthetic > Partita U15 Régional 1 TARBES PF / Toulouse FC
15:00 Plaine de Jeux René Valmy sintetico > Partita U15 Féminines TARBES PF / Boutons d’Or Vallée des Gaves
DOMENICA 12 OTTOBRE
15H Stade Maurice Trélut sintetico > Partita Féminines Régional 2 TARBES PF / FC Critourien
20H Stade Maurice Trélut > Partita Régional 3 TARBES PF2 / Tournefeuille
Espanol :
Horario del partido
SÁBADO 4 DE OCTUBRE
18h Stade Maurice Trélut > Partido Nacional 3: TARBES PF Bassin Arcachon
14H Plaine de Jeux René Valmy sintético > Partido U14 Régional 1 TARBES PF / AC Garona
DOMINGO 5 DE OCTUBRE
10h30 Plaine de Jeux René Valmy sintético > Partido U17 Régional 1 TARBES PF / Carbonne
14H30 Plaine de Jeux René Valmy > Partido Départemental 2 TARBES PF3 / Quand Même Orleix 2
SÁBADO 11 OCTUBRE
15h00 Stade Maurice Trélut sintético > Partido Sub15 Regional 1 TARBES PF / Toulouse FC
15h00 Plaine de Jeux René Valmy sintético > Partido U15 Féminines TARBES PF / Boutons d’Or Vallée des Gaves
DOMINGO 12 OCTUBRE
15H Stade Maurice Trélut sintético > Partido Féminines Régional 2 TARBES PF / FC Critourien
20h Stade Maurice Trélut > Partido Régional 3 TARBES PF2 / Tournefeuille
