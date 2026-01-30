Matchs hand-ball du week-end Saint-Affrique
Matchs hand-ball du week-end Saint-Affrique samedi 31 janvier 2026.
Matchs hand-ball du week-end
Rue des 12 étoiles Saint-Affrique Aveyron
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Venez nombreux soutenir nos équipes !
Programme
Samedi
13h30 -11 ans Filles VS Espalion
15h -13 ans Filles VS Séverac
17h -15 ans Garçons VS Jacou
19h -18 ans Garçons VS Lansargues
21h Séniors Filles 2 VS Lodève .
Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 50 01 sportstaffrique@wanadoo.fr
English :
Come and support our teams!
