Matchs hand-ball du week-end Saint-Affrique

Venez nombreux soutenir nos équipes !

Programme

Samedi

13h30 -11 ans Filles VS Espalion

15h -13 ans Filles VS Séverac

17h -15 ans Garçons VS Jacou

19h -18 ans Garçons VS Lansargues

21h Séniors Filles 2 VS Lodève .

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 50 01 sportstaffrique@wanadoo.fr

English :

Come and support our teams!

