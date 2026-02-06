Matchs handball du week-end Saint-Affrique

Matchs handball du week-end

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Venez nombreux soutenir nos équipes !

Samedi

15h -15 ans Filles VS Juvignac

17h 11 ans Filles VS Millau

19h Séniors Garçons VS Ouest Tarn

21h Séniors Filles 1 VS Narbonne 2 .

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 50 01 sportstaffrique@wanadoo.fr

English :

Come and support our teams!

