Matchs handball du week-end Saint-Affrique samedi 7 février 2026.
Début : Samedi 2026-02-07
Venez nombreux soutenir nos équipes !
Samedi
15h -15 ans Filles VS Juvignac
17h 11 ans Filles VS Millau
19h Séniors Garçons VS Ouest Tarn
21h Séniors Filles 1 VS Narbonne 2 .
Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 50 01 sportstaffrique@wanadoo.fr
English :
Come and support our teams!
