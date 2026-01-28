Matelot d’un jour ! Milmarin Ploubazlanec
Matelot d’un jour ! Milmarin Ploubazlanec mercredi 18 février 2026.
Matelot d’un jour !
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Découvrez les cordages, leurs usages à bord et leurs détournements créatifs ! Apprenez à réaliser une pomme de touline ou un paillet et repartez avec votre création. Pour tous à partir de 7 ans ; enfants accompagnés d’un adulte. Réservation fortement conseillée. .
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34
