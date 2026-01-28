Matelot d’un jour ! Milmarin Ploubazlanec

Matelot d’un jour !

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Découvrez les cordages, leurs usages à bord et leurs détournements créatifs ! Apprenez à réaliser une pomme de touline ou un paillet et repartez avec votre création. Pour tous à partir de 7 ans ; enfants accompagnés d’un adulte. Réservation fortement conseillée. .

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34

