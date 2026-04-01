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Matelot d’un jour ! Milmarin Ploubazlanec

Matelot d’un jour ! Milmarin Ploubazlanec mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Milmarin

Adresse : 16 Rue de la Résistance

Ville : 22620 Ploubazlanec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Matelot d’un jour !

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Découvrez les cordages, leurs usages à bord et leurs détournements créatifs ! Apprenez à réaliser une pomme de touline ou un paillet et repartez avec votre création. Pour tous à partir de 7 ans ; enfants accompagnés d’un adulte. Réservation fortement conseillée.   .

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34 

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English :

L’événement Matelot d’un jour ! Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol