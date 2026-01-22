MATEO LANGLOIS ET LES DIVAS DE L’ESPACE LE TAQUIN Toulouse

MATEO LANGLOIS ET LES DIVAS DE L’ESPACE

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 21:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Méo Langlois, c’est un touche à tout. Chanteur au grain singulier, c’est autour de ses textes qu’il fusionne Piano, Rhodes, Beat Box, Sax et pédales d’effets.

Il jouera ici avec les chanteuses Valeria Vitrano et Clémence Lagier, ces trois incroyables vocalistes viendront faire résonner des mots, ainsi que la douceur sculptée et dense de l’univers poétique de l’artiste. 12 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Méo Langlois is a jack-of-all-trades. A singer with a singular sound, he fuses piano, Rhodes, Beat Box, Sax and effects pedals around his lyrics.

L’événement MATEO LANGLOIS ET LES DIVAS DE L’ESPACE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE