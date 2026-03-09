Materclasse piano Rémi Geniet ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Materclasse piano Rémi Geniet

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Rémi Geniet, l’un des pianistes les plus brillants de sa génération vous ouvre les portes de son univers artistique.

.

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 23 18 serenades.baronnies@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rémi Geniet, one of the most brilliant pianists of his generation, opens the doors to his artistic universe.

L’événement Materclasse piano Rémi Geniet Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale