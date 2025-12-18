Materia Prima # étude n°4, Francesco Russo – Scuola della Crisi Théâtre de l’Aquarium Paris

Inspiré par l’œuvre du dramaturge allemand Heiner Müller, Francesco Russo, avec sa compagnie Scuola della Crisi – École de la Crise –, interroge « la place de l’Homme dans le processus de l’Histoire, son pouvoir exécutif – toujours violent – par lequel il met en crise de manière systématique la perspective d’une société sans injustices ni conflits. ». Avec Materia Prima # étude n°4, il compose une fresque intemporelle d’une société hébétée, féroce et cruelle esquissée dans la lourde quiétude d’un atelier d’artiste-peintre.

À la fin de l’Histoire, dans un monde sans injustice ni fanatisme, l’humanité se repose au soleil. Les enfants apprennent à préserver la paix, héritage des luttes menées par leurs parents. Une mère et ses deux filles vivent dans cette société utopique parvenue à la fin de son développement. Tout est résolu et les jeunes filles s’ennuient. « Pourquoi ne pas lutter pour le pur plaisir de la lutte ? », se disent-elles, audacieuses.

Elles envisagent d’inaugurer une nouvelle Histoire à partir des ruines de la précédente. Seulement, comment ne pas retomber dans les erreurs du passé́ ? Peut-on dessiner une Histoire nouvelle sans autoritarisme, sans injustice, sans brutalité ?

Francesco Russo vous invite à découvrir à 15h et à 20h deux fragments de la 4ème étude préparatoire de Materia Prima, spectacle en cours de création. L’entrée est libre.

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Juliette Sainlaud, chargée de l’accueil des publics et des artistes (juliette@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74)

Un corps incapable tend vers l’œuvre accomplie. Misérable chute. Les tours tombent aussi, et la peinture, et l’architecture. Qu’en est-il du langage ? Un temps, une fête, pour l’instant.

Le samedi 14 février 2026

gratuit

Public jeunes et adultes.

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 La CartoucherieParis

https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-2026/materia-prima-etude-n04-francesco-russo-scuola-della-crisi +33143749961



