Materials of Memories : visite guidée avec le commissaire Magnus af Petersens Institut suédois Paris

Visites guidées, rencontres et table ronde invitent à explorer les liens entre technique, sensibilité et expérimentation. À travers les regards croisés d’artistes et de spécialistes, ce programme interroge les manières de faire image aujourd’hui – entre chambre noire et intelligence artificielle, entre trace intime et récit collectif.

Trois artistes photographes explorent les frontières entre abstraction et documentation, entre mise en scène et travail documentaire. Ici la photographie n’est pas seulement image, mais matière vivante, mémoire en mouvement et espace de réflexion.

Informations pratiques

Visite en anglais.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Sans réservation.

Autour de l’exposition « Materials of Memories », plusieurs rendez-vous viennent prolonger la réflexion sur les pratiques photographiques contemporaines.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 19h45

gratuit Tout public.

Institut suédois 11, rue Payenne 75003 Paris