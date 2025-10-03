Matériel de Montagne, le choisir et l’entretenir Tiers Lieu d’Azun Aucun

Matériel de Montagne, le choisir et l’entretenir

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 22:30:00

2025-10-03

Choisir et entretenir son matériel de montagne avec La Pléiade

Un moment d’échange avec Camille et Louise, fondatrices de l’atelier de réparation textile La Pléiade à Pierrefitte-Nestalas, pour découvrir comment bien sélectionner son matériel à l’achat quelles techniques d’assemblage tiennent dans le temps ? Quels tissus sont plus durables ? Comment allier durabilité et légèreté ? Quelles sont les marques que l’on retrouve le plus en réparation et quels sont les problèmes communs ?

Couturières engagées pour prolonger la vie du matériel de montagne, Camille et Louise vous partagerons leurs astuces pour réparer et faire durer votre équipement plus longtemps et ainsi limiter son renouvellement prématuré.

L’événement se clôturera avec une opportunité pour vous de poser vos questions. N’hésitez pas à venir avec votre matériel (vêtements techniques, tentes, sacs à dos, sacs de couchage…) si vous avez besoin de conseils ou d’un avis sur la réparabilité d’un article textile.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

English :

Choosing and maintaining your mountain gear with La Pléiade

Join Camille and Louise, founders of the textile repair workshop La Pléiade in Pierrefitte-Nestalas, for a chat about how to choose the right equipment when purchasing: which assembly techniques last over time? Which fabrics are more durable? How to combine durability and lightness? Which brands are most frequently repaired, and what are the common problems?

Seamstresses committed to prolonging the life of mountain gear, Camille and Louise will share their tips for repairing and making your equipment last longer, and thus limit its premature renewal.

The event will close with an opportunity for you to ask any questions you may have. Don’t hesitate to bring your gear (technical clothing, tents, backpacks, sleeping bags…) if you need advice or an opinion on the repairability of a textile item.

German :

Auswahl und Pflege der Bergsportausrüstung mit La Pléiade

Ein Moment des Austauschs mit Camille und Louise, den Gründerinnen der Textilreparaturwerkstatt La Pléiade in Pierrefitte-Nestalas, um zu entdecken, wie man seine Ausrüstung beim Kauf richtig auswählt: Welche Verbindungstechniken halten die Zeit? Welche Stoffe sind haltbarer? Wie kann man Haltbarkeit und Leichtigkeit miteinander verbinden? Welche Marken findet man am häufigsten bei Reparaturen und was sind die gemeinsamen Probleme?

Camille und Louise, engagierte Näherinnen, die sich für die Verlängerung der Lebensdauer von Bergsportausrüstung einsetzen, teilen mit Ihnen ihre Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Ausrüstung reparieren und länger halten können, um so ihre vorzeitige Erneuerung zu begrenzen.

Die Veranstaltung endet mit einer Gelegenheit für Sie, Ihre Fragen zu stellen. Zögern Sie nicht, Ihre Ausrüstung (technische Kleidung, Zelte, Rucksäcke, Schlafsäcke…) mitzubringen, wenn Sie Ratschläge oder eine Meinung zur Reparierbarkeit eines Textilartikels benötigen.

Italiano :

Scelta e manutenzione dell’attrezzatura da montagna con La Pléiade

Una chiacchierata con Camille e Louise, fondatrici del laboratorio di riparazioni tessili La Pléiade a Pierrefitte-Nestalas, per scoprire come scegliere l’attrezzatura giusta al momento dell’acquisto: quali tecniche di montaggio durano nel tempo? Quali tessuti sono più resistenti? Come si può combinare durata e leggerezza? Quali sono le marche che vengono riparate più frequentemente e quali sono i problemi più comuni?

Impegnate a prolungare la vita dell’attrezzatura da montagna, Camille e Louise condivideranno i loro consigli su come riparare l’attrezzatura e farla durare più a lungo, limitandone così la sostituzione prematura.

L’evento si concluderà con la possibilità di porre le vostre domande. Non esitate a venire con la vostra attrezzatura (abbigliamento tecnico, tende, zaini, sacchi a pelo, ecc.) se avete bisogno di un consiglio o di un parere sulla riparabilità di un articolo tessile.

Espanol :

Elegir y mantener tu equipo de montaña con La Pléiade

Una charla con Camille y Louise, fundadoras del taller de reparación textil La Pléiade, en Pierrefitte-Nestalas, para saber cómo elegir bien el equipo cuando lo compras: ¿qué técnicas de montaje duran más? ¿Qué tejidos son más duraderos? ¿Cómo combinar durabilidad y ligereza? ¿Qué marcas se reparan con más frecuencia y cuáles son los problemas más comunes?

Camille y Louise, costureras comprometidas con la prolongación de la vida útil de los equipos de montaña, compartirán sus consejos sobre cómo reparar su equipo y hacer que dure más tiempo, limitando así su sustitución prematura.

El acto se cerrará con un turno de preguntas. No dude en venir con su material (ropa técnica, tiendas de campaña, mochilas, sacos de dormir, etc.) si necesita consejos o una opinión sobre la reparabilidad de un artículo textil.

