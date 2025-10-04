Matha trail 12ème édition Matha
Matha trail 12ème édition Matha samedi 4 octobre 2025.
Matha trail 12ème édition
Centre bourg Matha Charente-Maritime
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Marche de 10 km ou 21 km. Course à pied avec différents parcours de 5, 10 ou 21 km. Courses gratuites pour les enfants 700 m ou 1.9 km.
Centre bourg Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 34 81 38
Wandern mit 10 km oder 21 km. Laufen mit verschiedenen Strecken von 5, 10 oder 21 km. Kostenlose Läufe für Kinder 700 m oder 1,9 km.
Camminata di 10 o 21 km. Corsa con diversi percorsi di 5, 10 o 21 km. Gare gratuite per bambini di 700 m o 1,9 km.
Marcha de 10 km o 21 km. Carrera con diferentes recorridos de 5, 10 o 21 km. Carreras infantiles gratuitas de 700 m o 1,9 km.
