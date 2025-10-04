Matha trail 12ème édition Matha

Centre bourg Matha Charente-Maritime

Marche de 10 km ou 21 km. Course à pied avec différents parcours de 5, 10 ou 21 km. Courses gratuites pour les enfants 700 m ou 1.9 km.

Centre bourg Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 34 81 38

Wandern mit 10 km oder 21 km. Laufen mit verschiedenen Strecken von 5, 10 oder 21 km. Kostenlose Läufe für Kinder 700 m oder 1,9 km.

Camminata di 10 o 21 km. Corsa con diversi percorsi di 5, 10 o 21 km. Gare gratuite per bambini di 700 m o 1,9 km.

Marcha de 10 km o 21 km. Carrera con diferentes recorridos de 5, 10 o 21 km. Carreras infantiles gratuitas de 700 m o 1,9 km.

L’événement Matha trail 12ème édition Matha a été mis à jour le 2025-08-29 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme