Mathias Lévy CHANT SONG feat LOU TAVANO Jazz Folk & Chanson française Place Saint-Pierre Mâcon

Mathias Lévy CHANT SONG feat LOU TAVANO Jazz Folk & Chanson française

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Mathias Lévy est comme son instrument il ne connaît pas les frontières. Formé à l’école classique, parti sur les chemins buissonniers du jazz manouche, ce musicien éclectique, loin de s’enfermer dans un style, multiplie les expériences avec un talent et une détermination qui l’imposent comme une nouvelle voix du violon en France.

Quand le violon de Mathias Lévy rencontre la voix de Lou Tavano, c’est tout un monde qui s’ouvre entre jazz, poésie et liberté.

Dans ce nouveau projet intitulé Chant Song, le violoniste virtuose, reconnu pour ses ponts entre musique classique, jazz manouche et improvisation, réunit son quartet et invite la chanteuse à partager un répertoire inédit.

Entre les cordes, la voix et l’accordéon, ce quintet de jazz folk saura vous séduire. Une belle soirée à ne pas manquer mêlant jazz et chanson française.

Avec

Mathias Levy violon,

Lou Tavano chant,

Laurent Derache accordéon,

Karsten Hochapfel violoncelle, guitare,

Jean-Philippe Viret contrebasse. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

English : Mathias Lévy CHANT SONG feat LOU TAVANO Jazz Folk & Chanson française

German : Mathias Lévy CHANT SONG feat LOU TAVANO Jazz Folk & Chanson française

Italiano :

Espanol :

L’événement Mathias Lévy CHANT SONG feat LOU TAVANO Jazz Folk & Chanson française Mâcon a été mis à jour le 2025-10-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)