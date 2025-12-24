Mathias Levy quintet feat, Pau

Mathias Levy quintet feat

17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10.8 – 10.8 – 10.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Lou Tavano, chant

Mathias Lévy, violon

Sébastien Giniaux, guitare, violoncelle

Jean-Philippe Viret, contrebasse

Laurent Derach, accordéon

Mathias Lévy, violoniste reconnu pour son approche mêlant jazz manouche, musique classique et improvisation, a invité, pour cette nouvelle création, la talentueuse Lou Tavano que nous avions reçue à Billère en 2013 !

Chanteuse iconique, Lou est reconnaissable à sa voix grave et sensuelle (on pense à Helen Merrill) et pour sa gentillesse et sa générosité.

En duo avec Mathias, elle fait résonner les mots de Blaise Cendrars, Jacques Prévert ou James Joyce.

Remarquablement accompagnés par un mini all stars , ils enchaînent les Chant Song entre jazz et folk, transcendées par les solos vertigineux du violon de Mathias.

Une invitation à découvrir un univers musical chaleureux et fraternel ! .

