MATHIAS MALZIEU – CENTRE CULTUREL JULIOBONA Lillebonne

MATHIAS MALZIEU Début : 2025-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

MATHIAS MALZIEUL’HOMME QUI ÉCOUTAIT BATTRE LE COEUR DES CHATSDurée : 1h30Concert lecture (comme on dit.) Ou bien comédie musicale à emporter sur place. Ça se dit moins, mais c’est plus dans l’esprit. Donc un spectacle adapté de mon nouveau roman et de l’album attenant, écrit et chanté du point de vue de mes chats. C’est l’histoire d’un couple après une fausse couche. Elle a failli mourir et ne veut plus d’enfant. Il en veut encore. Elle est encore jeune, il vieillit. Ils prennent un chat. Puis deux. Il est question de consolation douce, de deuil résilient mais pas résolu. L’action se passe dans un bateau. Le fantôme de l’enfant qui n’est pas venu s’y promène. Il se cache dans le coeur des chats. On voyage léger, on vole au secours de l’enthousiasme. On sera vraiment comme dans un film avec une voix-off mais sur la scène d’un théâtre. Une petite télé grandeur nature, une boîte magique pour raconter une histoire pourrait-on dire… Disons-le ! C’est une expérience toute neuve pour moi, je ressens une excitation spéciale. À mi-chemin entre l’intime et le rêve. Si tout se passe bien, on devrait rire, pleurer et danser un peu. Bonne nuit les petits ! (Et à bientôt) Mathias Malzieu

CENTRE CULTUREL JULIOBONA Place de Coubertin 76170 Lillebonne 76