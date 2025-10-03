Mathias Malzieu Médiathèque Aragon Le Mans

Mathias Malzieu Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 3 octobre 2025.

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 18:45:00

2025-10-03

Rencontre

Mathias Malzieu a mis l’écriture au centre de son œuvre. Qu’elle soit sous forme de chansons, de romans, de poèmes ou encore de scénarii, elle lui permet d’explorer différentes facettes de la création. En amont de son spectacle, venez le rencontrer pour un échange autour de son travail.

18h Aragon (espace exposition)

Pour les ados-adultes .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

