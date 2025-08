Mathias Malzieu – L’Homme qui écoutait battre le cœur des chats Salle Paul Fort Nantes

Mathias Malzieu – L’Homme qui écoutait battre le cœur des chats Salle Paul Fort Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 20:30 –

Gratuit : non 27€ à 32€ Adulte

Le chanteur de Dionysos adapte son nouveau roman et l’album attenant, écrit et chanté du point de vue de ses chats. Un concert-lecture rythmé par un théâtre d’ombres. C’est l’histoire d’un couple après une fausse couche. Elle a failli mourir et ne veut plus d’enfant, lui en veut encore. Elle est encore jeune, il vieillit. Ils adoptent un chat, puis deux. Il est question de consolation douce, de deuil résilient mais pas résolu. Les lectures s’entrelacent avec une réjouissante sélection d’anciennes et nouvelles chansons, dans des versions lumineuses et hautes en couleurs. L’énergique Mathias Malzieu confirme son imaginaire avec ce spectacle à mi-chemin entre l’intime et le rêve. Si tout se passe bien, on devrait rire, pleurer. Et danser un peu.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000