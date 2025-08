Mathias Malzieu Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Mathias Malzieu Place Pierre de Coubertin Lillebonne jeudi 6 novembre 2025.

Mathias Malzieu

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Concert lecture (comme on dit.) Ou bien comédie musicale à emporter sur place. Ça se dit moins, mais c’est plus dans l’esprit.

Donc un spectacle adapté de mon nouveau roman et de l’album attenant, écrit et chanté du point de vue de mes chats.

C’est l’histoire d’un couple après une fausse couche. Elle a failli mourir et ne veut plus d’enfant. Il en veut encore. Elle est encore jeune, il vieillit. Ils prennent un chat. Puis deux.

Il est question de consolation douce, de deuil résilient mais pas résolu.

L’action se passe dans un bateau. Le fantôme de l’enfant qui n’est pas venu s’y promène. Il se cache dans le cœur des chats. On voyage léger, on vole au secours de l’enthousiasme.

On sera vraiment comme dans un film avec une voix-off mais sur la scène d’un théâtre. Une petite télé grandeur nature, une boîte magique pour raconter une histoire pourrait-on dire… Disons-le !

C’est une expérience toute neuve pour moi, je ressens une excitation spéciale. À mi-chemin entre l’intime et le rêve.

Si tout se passe bien, on devrait rire, pleurer et danser un peu.

Bonne nuit les petits ! (Et à bientôt)

Mathias Malzieu .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

