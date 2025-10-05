MATHIAS MALZIEU – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

MATHIAS MALZIEU Début : 2026-02-05 à 20:00. Tarif : – euros.

« L’homme qui écoutait battre le cœur des chats » Concert lecture de Mathias MalzieuDistribution :-Mathias Malzieu : chant, lectures-Miky Biky (Michaël Ponton) : guitares, claviersTout public, à partir de 10 ansDurée 1h30Concert lecture (comme on dit.) Ou bien comédie musicale à emporter sur place. Ça se dit moins, mais c’est plus dans l’esprit. Donc un spectacle adapté de mon nouveau roman et de l’album attenant, écrit et chanté du point de vue de mes chats. Je jouerais plusieurs personnages sur scène, Tornado le chaton principal (avec un sublime masque dessiné par Sebastien Salamand dit « Le Turk » et réalisé par Christophe Albertini). Ces derniers ont également conçu une marionnette pour la chatonne répondant au doux nom de June. Nous interagiront et chanterons ensemble à travers un écran. Daria Nelson sera la voix de June. Vous rencontrerez également des fantômes dans cette histoire. (Des fantômes qui font les chœurs en le brisant un peu, avec la voix d’Alice on the roof »« It’s a sad and beautiful world » chante Tom Waits. Moi aussi du coup. C’est l’histoire d’un couple après une fausse couche. Elle a failli mourir et ne veut plus d’enfant. Il en veut encore. Elle est encore jeune, il vieillit. Ils prennent un chat. Puis deux.Il est question de consolation douce, de deuil résilient mais pas résolu.L’action se passe dans un bateau. Le fantôme de l’enfant qui n’est pas venu se promène dans ce bateau. Il se cache dans le cœur des chats. On voyage léger, on vole au secours de l’enthousiasme. On pense, on chante, on danse.Il y aura des scores de cinéma comme dans un vrai film, joués par Mike Biky (guitariste de Dionysos) et bien-sur les chansons qui font écho à l’histoire et le font avancer. Des revisitation de madeleines de Proust (the doors, Johnny Cash) des plaisirs un peu plus coupables comme Lady Gaga ou Claude François…On sera vraiment comme dans un film avec une voix-off mais sur la scène d’un théâtre. Une petite télé grandeur nature, une boîte magique pour raconter une histoire pourrait-on dire… Disons-le !Parce-que c’est ce que nous allons travailler à mettre en place. De l’intimité joyeuse et joueuse. De l’énergie. Un théâtre d’ombres (et de lumières) avec des chats. Chanter, jouer et lire un peu, se garder une part de surprise chaque soir !C’est une expérience toute neuve pour moi, je ressens une excitation spéciale. À mi-chemin entre l’intime et le rêve. Si tout se passe bien, on devrait rire, pleurer et danser un peu.Bonne nuit les petits ! (Et à bientôt)Mathias Malzieu

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69