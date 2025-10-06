MATHIEU AU MILIEU – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

MATHIEU AU MILIEU Début : 2026-04-15 à 15:00. Tarif : – euros.

Mathieu a 7 ans. Il y a encore quelques mois, tout allait bien dans sa vie. Il adorait son grand frère, Élio, qui se déguise tous les jours et même, parfois, met du maquillage. Et puis, sa maman n’avait d’yeux que pour lui. Mais ça, c’était avant. Avant que son petit frère n’arrive à la maison. Depuis, rien n’est plus pareil. Bébé par-ci, bébé par-là : tout le monde s’extasie devant lui. Même Élio s’est laissé prendre au piège. Alors aux grands maux les grands remèdes, Mathieu décide de se débarrasser de Bébé… Fable aux accents tendres et grotesques, le texte d’Antonio Carmona, porté par un comédien et un contorsionniste, donne corps au sentiment de rivalité de Mathieu envers son petit frère. Bien sûr excessive, la jalousie du petit garçon provoque les rires des enfants. Elle leur apprend aussi la vérité des sentiments, derrière les apparences. DISTRIBUTION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE?: Avec Jérôme Fauvel & Adalberto Fernandez-Torres Texte Antonio Carmona Mise en scène Olivier Letellier Assistant à la mise en scène Cécile Zanibelli Scénographie Cerise Guyon Création lumières Jean-Christophe Planchenault Musique originale Antoine Prost Costumes Augustin Rolland

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92