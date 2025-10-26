Mathieu au Milieu Conservatoire Léo Delibes CLICHY

Mathieu a 7 ans. Il y a encore

quelques mois, tout allait bien dans sa vie. Il adorait son grand frère, Élio,

qui se déguise tous les jours et même, parfois, met du maquillage. Et puis, sa

maman n’avait d’yeux que pour lui. Mais ça, c’était avant. Avant que son petit

frère n’arrive à la maison.

Depuis, rien n’est plus pareil.

Bébé par-ci, bébé par-là : tout le monde s’extasie devant lui. Même Élio s’est

laissé prendre au piège. Alors aux grands maux les grands remèdes, Mathieu

décide de se débarrasser de Bébé…

Fable aux accents tendres et

grotesques, le texte d’Antonio Carmona, porté par un comédien et un

contorsionniste, donne corps au sentiment de rivalité de Mathieu envers son

petit frère. Bien sûr excessive, la jalousie du petit garçon provoque les rires

des enfants. Elle leur apprend aussi la vérité des sentiments, derrière les

apparences.

Création 2025

Le mercredi 15 avril 2026

de 15h00 à 15h40

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Conservatoire Léo Delibes 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.instagram.com/mathieu.ceschin/ +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr