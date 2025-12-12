Mathieu Belezi, rencontre avec un écrivain Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-07 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Sur réservation Adulte, En famille

En partenariat avec la librairie CoiffardMathieu Belezi revient cette année avec une dystopie haletante, sous forme de road trip, qui nous raconte la course d’une famille à travers le monde pour échapper à divers régimes dictatoriaux.Mercredi 7 janvier · 19h · Ormédo · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60