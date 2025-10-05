MATHIEU BOOGAERTS – CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

MATHIEU BOOGAERTS Début : 2026-01-16 à 20:30. Tarif : – euros.

MATHIEU BOOGAERTS EN GROUPE !Attention Mathieu Boogaerts et son tout nouveau groupe LE GRAND PIANO passeront par Le Tempo pour fêter avec nous comme il se doit la sortie de… GRAND PIANO , le neuvième album de l’artiste.Ils proposeront, basse batterie clavier chœurs guitares et surprises, une réjouissante sélection d’anciennes et nouvelles chansons, dans des versions lumineuses et hautes en couleurs.Merci ! première partie

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05