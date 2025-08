Mathieu Boogaerts en concert Salle Paul Fort Nantes

Mathieu Boogaerts en concert Salle Paul Fort Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 20:30 –

Gratuit : non 27 € à 32 € Adulte

Ce grand enfant (« Qu’est-ce qu’il faut que je fasse de ma jeunesse ? » se demande-t-il sur son nouvel album) troque son habituel t-shirt pour une chemise sur cette tournée : nous dit-il qu’il passe à l’âge adulte ? Son espièglerie reste cependant intacte, à l’image de ces textes légers et faussement naïfs (Dans une case tu m’as mis entre les moches, les petits, les cons, les finis… et là je ne peux plus bouger). Ce grand voyageur a composé ce nouveau répertoire dans de nombreux lieux : Londres, Paris, Istanbul, Amsterdam, Budapest… Une gamme de couleurs qui l’a amené à ajouter de nouveaux instruments : synthé, accordéon et saxophone. Un renouveau qui confirme sa place au sein des incontournables auteurs-compositeurs-interprètes de la chanson française actuelle.Mathieu Boogaerts : voix, guitareJean Thevenin : batterieElise Blanchard : basse, voixVincent Mougel : guitare, claviers

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000