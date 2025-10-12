Mathieu Boogaerts en concert solo Urcel

Urcel

Début : 2025-10-12 16:00:00

Huit albums et près de mille concerts après « SUPER », son premier disque sorti en 1995, retrouvons Mathieu rien que pour nous, le temps d’un concert.

Sa guitare magique à l’épaule, il nous proposera un florilège surprise de son répertoire, des chansons récentes, anciennes, mais aussi son tout nouveau « GRAND PIANO ».

Un moment fort en musique, en mots, et en couleurs.

Le 12 octobre 2025 à 16h au Foyer Rural Georges Brassens 5 .

Urcel 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr

