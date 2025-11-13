Concert Mathieu Boogaerts en groupe ! Théâtre de la ville Valence

Concert Mathieu Boogaerts en groupe !

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Mathieu Boogaerts aime surprendre et cette fois, il le fait en grand. Entouré de son tout nouveau groupe Le Grand Piano, il dévoile un neuvième album polychrome à son image délicat, espiègle et lumineux.

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr

English :

Mathieu Boogaerts likes to surprise, and this time he does it in a big way. Surrounded by his brand-new group Le Grand Piano, he unveils a polychrome ninth album in his own image: delicate, mischievous and luminous.

German :

Mathieu Boogaerts liebt es, zu überraschen, und dieses Mal tut er es in großem Stil. Umgeben von seiner brandneuen Band Le Grand Piano enthüllt er ein neuntes, vielfarbiges Album, das ganz seinem Image entspricht: zart, verspielt und strahlend.

Italiano :

A Mathieu Boogaerts piace sorprendere e questa volta l’ha fatto alla grande. Circondato dal suo nuovo gruppo Le Grand Piano, presenta un nono album multicolore a sua immagine e somiglianza: delicato, malizioso e luminoso.

Espanol :

A Mathieu Boogaerts le gusta sorprender, y esta vez lo ha hecho a lo grande. Rodeado de su flamante grupo Le Grand Piano, desvela un noveno álbum multicolor a su imagen y semejanza: delicado, travieso y luminoso.

