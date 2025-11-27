MATHIEU BOOGAERTS – L’ARCHIPEL Fouesnant

MATHIEU BOOGAERTS Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

L’ARCHIPEL PRÉSENTE : MATHIEU BOOGAERTSDepuis les années 1990, Mathieu Boogaerts cultive un répertoire tendre et minimaliste.Homme atypique dans l’univers de la chanson française, il joue de nombreux instruments. Il joue aussi des mots, de leur sens et de leur son. Portées par une voix presque murmurée flottant dans les aigus et par des mélodies inventives, ses chansons d’une fausse simplicité dévoilent un humour détaché et une douce mélancolie.Grand Piano, paru en janvier 2025, est le neuvième album de l’artiste. Avec son tout nouveau groupe, Le Grand Piano, il poursuit l’aventure sur scène. Il propose une réjouissante sélection d’anciennes et nouvelles chansons, dans des versions lumineuses et hautes en couleurs.

L’ARCHIPEL 1 RUE DES ILES 29170 Fouesnant 29