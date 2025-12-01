Mathieu Boogaerts Tours

Mathieu Boogaerts

MATHIEU BOOGAERTS EN GROUPE !

Attention Mathieu Boogaerts et son tout nouveau groupe LE GRAND PIANO passeront prochainement par ici pour fêter avec nous comme il se doit la sortie de… GRAND PIANO , le neuvième album de l’artiste.

Ils proposeront, basse batterie clavier chœurs guitares et surprises, une réjouissante sélection d’anciennes et nouvelles chansons, dans des versions lumineuses et hautes en couleurs.

English :

MATHIEU BOOGAERTS IN BAND!

Look out for Mathieu Boogaerts and his brand-new group « LE GRAND PIANO », who will be stopping by shortly to celebrate the release of « GRAND PIANO », the artist?s ninth album.

German :

MATHIEU BOOGAERTS IN EINER BAND!

Mathieu Boogaerts und seine neue Band « LE GRAND PIANO » werden demnächst hier vorbeikommen, um mit uns die Veröffentlichung von « GRAND PIANO », dem neunten Album des Künstlers, gebührend zu feiern.

Italiano :

MATHIEU BOOGAERTS IN UN GRUPPO!

Ecco Mathieu Boogaerts e il suo nuovo gruppo « LE GRAND PIANO », che passerà presto a trovarci per festeggiare l’uscita di « GRAND PIANO », il nono album dell’artista.

Espanol :

¡MATHIEU BOOGAERTS EN UN GRUPO!

Esté atento a Mathieu Boogaerts y a su flamante grupo « LE GRAND PIANO », que pasará pronto por aquí para celebrar el lanzamiento de « GRAND PIANO », el noveno álbum del artista.

