Mathieu Boogaerts Tours
Mathieu Boogaerts Tours jeudi 11 décembre 2025.
Mathieu Boogaerts
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-11 19:30:00
fin : 2025-12-11 23:30:00
Date(s) :
2025-12-11
MATHIEU BOOGAERTS EN GROUPE !
Attention Mathieu Boogaerts et son tout nouveau groupe LE GRAND PIANO passeront prochainement par ici pour fêter avec nous comme il se doit la sortie de… GRAND PIANO , le neuvième album de l’artiste.
Ils proposeront, basse batterie clavier chœurs guitares et surprises, une réjouissante sélection d’anciennes et nouvelles chansons, dans des versions lumineuses et hautes en couleurs.
Merci! 30 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
MATHIEU BOOGAERTS IN BAND!
Look out for Mathieu Boogaerts and his brand-new group « LE GRAND PIANO », who will be stopping by shortly to celebrate the release of « GRAND PIANO », the artist?s ninth album.
German :
MATHIEU BOOGAERTS IN EINER BAND!
Mathieu Boogaerts und seine neue Band « LE GRAND PIANO » werden demnächst hier vorbeikommen, um mit uns die Veröffentlichung von « GRAND PIANO », dem neunten Album des Künstlers, gebührend zu feiern.
Italiano :
MATHIEU BOOGAERTS IN UN GRUPPO!
Ecco Mathieu Boogaerts e il suo nuovo gruppo « LE GRAND PIANO », che passerà presto a trovarci per festeggiare l’uscita di « GRAND PIANO », il nono album dell’artista.
Espanol :
¡MATHIEU BOOGAERTS EN UN GRUPO!
Esté atento a Mathieu Boogaerts y a su flamante grupo « LE GRAND PIANO », que pasará pronto por aquí para celebrar el lanzamiento de « GRAND PIANO », el noveno álbum del artista.
