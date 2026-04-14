MATHIEU en lumières, Place la mairie ( G. de Gaule), Mathieu

MATHIEU en lumières Samedi 30 mai, 19h00 Place la mairie ( G. de Gaule) Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

À l’initiative de l’association Mathieu en Lumières, composée de Mathieusains amoureux du patrimoine, plusieurs animations seront proposées : un rassemblement dès 19h place de la mairie au son de la fanfare, puis à la tombée de la nuit vers 21h30 une ballade insolite à la lueur de lampions et de bougies ponctuée de multiples surprises dans des lieux d’histoire exceptionnellement ouverts : le pavillon, le chemin du Hamel, la route de Beuville, l’église, la ferme du Pavillon, la villa MacMahon … mais pour que la nuit soit encore plus exceptionnelle tous les Mathieusains sont appelés à participer et illuminer, pour un soir, ses rebords de fenêtres, murets, allées et détails remarquables.

C’est la troisième édition à Mathieu le 30 mai!

Place la mairie ( G. de Gaule) Place la mairie ( G. de Gaule)route de BeuvilleMATHIEU Mathieu 14920 Calvados Normandie

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