Mathieu Madenian à pleurer de rire Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Mathieu Madenian à pleurer de rire Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement samedi 25 avril 2026.

Mathieu Madenian à pleurer de rire

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39.5 – 39.5 – 39.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Mathieu Madenian présente son nouveau spectacle. Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style stand up, il a cette fois décidé de nous parler de la famille.

A pleurer de rire , c’est la promesse que fait Mathieu Madenian avec ce quatrième et nouveau spectacle dans lequel il nous raconte avec son sens inouï de l’autodérision comment sa vie et ses certitudes les plus profondes ont été bouleversées par l’arrivée tardive de son premier enfant.







Pendant une heure menée à tambours battants, Mathieu nous embarque dans une plongée à travers l’univers tumultueux d’un père nouvellement émoulu qui tente de jongler avec l’absurdité d’un monde au bord du chaos tout en apprenant les ficelles de la paternité.





Un voyage hilarant et émouvant dans lequel Mathieu nous livre son spectacle à la fois le plus personnel et le plus universel. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Mathieu Madenian presents his new show. Dressed in jeans and white sneakers, in the purest stand-up style, this time he’s decided to talk to us about family.

German :

Mathieu Madenian präsentiert seine neue Show. Ohne Allüren, in Jeans und weißen Turnschuhen, im reinsten Stand-up-Stil, hat er dieses Mal beschlossen, uns etwas über die Familie zu erzählen.

Italiano :

Mathieu Madenian presenta il suo nuovo spettacolo. Vestito in jeans e scarpe da ginnastica bianche, in vero stile stand-up, questa volta ha deciso di parlarci della famiglia.

Espanol :

Mathieu Madenian presenta su nuevo espectáculo. Vestido con vaqueros y zapatillas blancas, al más puro estilo stand-up, esta vez ha decidido hablarnos de la familia.

L’événement Mathieu Madenian à pleurer de rire Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille