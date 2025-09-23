Mathieu Madénian Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Mathieu Madénian

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

A pleurer de dire

Humour Tout public, dès 12 ans. Durée 1h30.

« À pleurer de rire », c’est la promesse que fait Mathieu Madenian avec ce quatrième et nouveau spectacle, dans lequel il nous raconte avec son sens inouï de l’autodérision comment sa vie et ses certitudes les plus profondes ont été bouleversées par l’arrivée tardive de son premier enfant. .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr

