Mathieu Madénian Espace Culturel du Brionnais Chauffailles
Mathieu Madénian Espace Culturel du Brionnais Chauffailles samedi 11 avril 2026.
Mathieu Madénian
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:00:00
Date(s) :
2026-04-11
A pleurer de dire
Humour Tout public, dès 12 ans. Durée 1h30.
« À pleurer de rire », c’est la promesse que fait Mathieu Madenian avec ce quatrième et nouveau spectacle, dans lequel il nous raconte avec son sens inouï de l’autodérision comment sa vie et ses certitudes les plus profondes ont été bouleversées par l’arrivée tardive de son premier enfant. .
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr
English : Mathieu Madénian
German : Mathieu Madénian
Italiano :
Espanol :
L’événement Mathieu Madénian Chauffailles a été mis à jour le 2025-09-23 par Département 71 Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)