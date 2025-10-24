MATHIEU MADENIAN – LE CEPAC SILO Marseille

MATHIEU MADENIAN Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

VINCENT RIBERA ORGANISATION EN ACCORD AVEC KADER AOUN PRODUCTIONS : MATHIEU MADENIAN – A PLEURER DE RIRE «A PLEURER DE RIRE», c’est la promesse que fait Mathieu Madenian avec ce quatrième et nouveau spectacle dans lequel il nous raconte avec son sens inouï de l’autodérision comment sa vie et ses cerDtudes les plus profondes ont été bouleversées par l’arrivée tardive de son premier enfant.Pendant une heure menée à tambours baHants, Mathieu nous embarque dans une plongée à travers l’univers tumultueux d’un père nouvellement émoulu qui tente de jongler avec l’absurdité d’un monde au bord du chaos tout en apprenant les ficellesde la paternité.Comment concilier son éducaDon tradiDonnelle avec la nouvelle vague de paternité moderne ?Comment expliquer à son fils les concepts de genre… alors qu’il ne maîtrise même pas TikTok ?Et surtout, comment ne pas passer pour un boomer largué ?Avec ce talent unique pour transformer le quoDdien en comédie, Mathieu nous offre un spectacle où il parle de ses erreurs, de ses ratés, et des leçons qu’il Dre de son peDt garçon, qui, à peine né, semble déjà en savoir plus sur la vie que lui.Un voyage hilarant et émouvant dans lequel Mathieu nous livre son spectacle à la fois le plus personnel et le plus universel.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13