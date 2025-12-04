MATHIEU MADÉNIAN – LE SOLO – PARIS Paris

MATHIEU MADÉNIAN Début : 2025-12-04 à 21:00. Tarif : – euros.

MATHIEU MADÉNIANMaître de la réplique qui tue, Mathieu Madenian, débarque au SOLO avec un quatrième et nouveau spectacle dans lequel il dézingue l’actualité à travers les yeux d’un homme dont la vie a été complètement bouleversée par la naissance d’un bébé. Entre les couches à changer et les crises existentielles de la parentalité, Mathieu navigue avec un humour incisif à travers les méandres d’un monde en plein chaos.Les objets volumineux ne sont pas acceptés.La salle se réserve le droit de refuser les retardataires.PMR : Merci de contacter le théâtre en amont de la représentation afin d’anticiper votre venue et vous accueillir dans les meilleures conditions : contact@optick.frA partir de 7 ans

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75