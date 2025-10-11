Illusion – PARC CHORUS Vannes

Illusion – PARC CHORUS Vannes samedi 11 octobre 2025.

Illusion Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.

PANDEMIC EVENTS & LE PÉRISCOPE PRÉSENTENT : ILLUSIONAprès une première édition SOLD OUT à Lorient, ILLUSION revient en Bretagne.Le Parc des Expositions de Vannes devient le théâtre d’un rituel nocturne unique où techno,trance et hardmusic s’embrasent sous les lumières d’un autre monde. Pandemic Events et Le Périscope présentent : ILLUSION BZH Edition ????? PROGRAMMATION ?????CREEDSBILLXOMAKSVORTEK’STHE DARK HORRORACIDPACHL’ART CÈNESIX OU SEPT?? TECHNO – TRANCE – HARD MUSIC?? GROS SON?? SHOW LIGHT & FX?? BARS & RESTAURATION SUR PLACE????? WELCOME?? Édition 2024 sold out plus d’une semaine à l’avance??? Places limitées : ne traîne pas

PARC CHORUS Parc du Golfe 56000 Vannes 56