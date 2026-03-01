Mathieu Pirro Brel, Brassens et Léo Ferré Latté Marseille 2e Arrondissement

Mathieu Pirro Brel, Brassens et Léo Ferré

Vendredi 20 mars 2026 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-20 21:00:00

Mathieu Pirro, auteur compositeur depuis trente ans, interprète avec brio et passion les chansons de Brel, Brassens et Léo Ferré.

Il aime faire dialoguer les chansons des trois grands, dont les thèmes et les couleurs se répondent dans une conversation à trois voix, et fait revivre à sa manière la rencontre immortalisée sur une célèbre affiche.



De sa voix forte ou caressante et porté par un jeu de piano à l’élégance fournie, il se réapproprie les œuvres de ses aînés en restituant la lettre et l’esprit sans jamais tomber dans l’imitation servile.

Diverses anecdotes sur les chansons et leurs auteurs viennent illustrer le spectacle et lui donnent un éclairage sensible pour rappeler que derrière ces classiques se trouvaient trois hommes qui ont tout trois vécus, soufferts et aimé d’une façon inoubliable.



Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective ! Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

Mathieu Pirro, songwriter for thirty years, performs the songs of Brel, Brassens and Léo Ferré with brio and passion.

