GIRL POWER – LE ZORNHOFF Monswiller
GIRL POWER – LE ZORNHOFF Monswiller samedi 11 octobre 2025.
GIRL POWER Début : 2025-11-01 à 20:30. Tarif : – euros.
Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite… Et qui obtiennent des supers-pouvoirs !Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée.Vers la féminité et au-delà !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LE ZORNHOFF 3 RUE DE LA GARE 67700 Monswiller 67