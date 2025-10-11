GIRL POWER – LE ZORNHOFF Monswiller

GIRL POWER – LE ZORNHOFF Monswiller samedi 11 octobre 2025.

GIRL POWER Début : 2025-11-01 à 20:30. Tarif : – euros.

Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite… Et qui obtiennent des supers-pouvoirs !Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée.Vers la féminité et au-delà !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE ZORNHOFF 3 RUE DE LA GARE 67700 Monswiller 67