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AGENDA · Argelès-sur-Mer

MATHIEU STEPSON Argelès-sur-Mer

samedi 7 novembre 2026 · Argelès-sur-Mer

MATHIEU STEPSON Argelès-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
24 Avenue Molière
Ville
66700 Argelès-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Argelès-sur-Mer

MATHIEU STEPSON

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :
2026-11-07

MATHIEU STEPSON, UN ILLUSIONNISTE À L’IMAGINAIRE DÉBORDANT.
Passionné de magie depuis toujours, Mathieu Stepson signe ici un spectacle étonnant,
porté par une mise en scène inventive et audacieuse. À travers un scénario original aux
accents de scienc…
  .

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 91 15 85 

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English :

MATHIEU STEPSON, AN ILLUSIONIST WITH A BOUNDLESS IMAGINATION.
A lifelong magic enthusiast, Mathieu Stepson presents an astonishing show,
driven by inventive and daring staging. Through an original script with
hints of science…

L’événement MATHIEU STEPSON Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER

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