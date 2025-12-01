MATHILDA ET LE PÈRE NOËL Saint-Féliu-d’Avall

MATHILDA ET LE PÈRE NOËL

Boulevard Nicolas Canal Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

À la veille de Noël, alors que le village s’endort sous un manteau de neige scintillant, le ̀ ̈ consulte son écran magique…. !

Boulevard Nicolas Canal Saint-Féliu-d’Avall 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 37 00 21

English :

