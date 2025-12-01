MATHILDA ET LE PÈRE NOËL Saint-Féliu-d’Avall
MATHILDA ET LE PÈRE NOËL Saint-Féliu-d’Avall samedi 13 décembre 2025.
MATHILDA ET LE PÈRE NOËL
Boulevard Nicolas Canal Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
À la veille de Noël, alors que le village s’endort sous un manteau de neige scintillant, le ̀ ̈ consulte son écran magique…. !
.
Boulevard Nicolas Canal Saint-Féliu-d’Avall 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 37 00 21
English :
On Christmas Eve, as the village falls asleep under a glittering blanket of snow, ????? ????? consults his magic screen….?? ????????? ???????? ???? ???????? ??????!
L’événement MATHILDA ET LE PÈRE NOËL Saint-Féliu-d’Avall a été mis à jour le 2025-12-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME