Mathilde La Souterraine
vendredi 21 mai 2027 · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Mathilde
1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:30:00
fin : 2027-05-21
Date(s) :
2027-05-21
Le public découvre Mathide en 2015 dans l’émission The Voice. Elle y impose une vision personnelle et audacieuse à travers des reprises aussi diverses que Barbara, Charles Aznavour ou encore Rihanna. Formée au chant lyrique et au gospel, Mathilde revendique des influences multiples : Mylène Farmer, Lady Gaga, Muse, Léo Ferré… nourrissant une écriture libre et transgénérationnelle. Un univers pop sensible mais aussi engagé sur les questions militantes, prenant position sur les violences faites aux femmes ou encore la grossophobie. Féministe assumée, le cœur à gauche et l’âme écolo, Mathilde inscrit son travail dans la lignée des grandes chanteuses populaires, celles qui racontent leur époque et laissent une empreinte durable. .
1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07
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English : Mathilde
L’événement Mathilde La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien
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