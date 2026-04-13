Mathilde Vendramin ‘Écrin’ / Album Release Party!, JASS CLUB, Paris

Mathilde Vendramin ‘Écrin’ / Album Release Party! Vendredi 17 avril, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:30:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T21:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* À l’occasion de sa première date parisienne, la violoncelliste, chanteuse et compositrice Mathilde Vendramin présente son premier EP Écrin, entourée d’une formation inédite réunissant violoncelle, voix, vibraphone, contrebasse et batterie. Installée à Berlin depuis plusieurs années, elle y a développé son écriture, marquée par son amour de la poésie et des mots. Entre textures délicates et grooves décalés, elle nous présente son univers à la croisée entre jazz contemporain et musique de chambre. **Mathilde Vendramin** / voix, violoncelle **Lucas Dorado** / vibraphone **Juan Villarroel** / contrebasse **Ananda Brandão** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/391-Mathilde-Vendramin-Ecrin-Album-Release-Party?session=391 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/392-Mathilde-Vendramin-Ecrin-Album-Release-Party?session=392 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30À l’occasion de sa première date parisienne, la violoncelliste, chanteuse et compositrice Mathilde Vendramin présente son premier EP Écrin, entourée d’une formation inédite réunissant … Jazz vocal