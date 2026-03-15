Mathilde Vendramin « Écrin » / Release Party JASS CLUB PARIS Paris
Mathilde Vendramin « Écrin » / Release Party JASS CLUB PARIS Paris vendredi 17 avril 2026.
Installée à Berlin depuis plusieurs années, elle y a développé son écriture, marquée par son amour de la poésie et des mots. Entre textures délicates et grooves décalés, elle nous présente son univers à la croisée entre jazz contemporain et musique de chambre.
Mathilde Vendramin / voix, violoncelle
Lucas Dorado / vibraphone
Juan Villarroel / contrebasse
Ananda Brandão / batterie
À l’occasion de sa première date parisienne, la violoncelliste, chanteuse et compositrice Mathilde Vendramin présente son premier EP, Écrin !
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 17 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-17T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00;2026-04-17T21:30:00+02:00_2026-04-17T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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