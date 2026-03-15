Installée à Berlin depuis plusieurs années, elle y a développé son écriture, marquée par son amour de la poésie et des mots. Entre textures délicates et grooves décalés, elle nous présente son univers à la croisée entre jazz contemporain et musique de chambre.

Mathilde Vendramin / voix, violoncelle

Lucas Dorado / vibraphone

Juan Villarroel / contrebasse

Ananda Brandão / batterie

À l’occasion de sa première date parisienne, la violoncelliste, chanteuse et compositrice Mathilde Vendramin présente son premier EP, Écrin !

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 17 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00;2026-04-17T21:30:00+02:00_2026-04-17T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

