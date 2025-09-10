Mathilde(s) Place Reine Mathilde Caen

Mathilde(s) Place Reine Mathilde Caen mercredi 10 septembre 2025.

Mathilde(s)

Place Reine Mathilde Abbaye-aux-Dames, auditorium Armand Frémont Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 20:00:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-09-10 2025-10-14 2025-11-02

Dans un monde où tout change à une vitesse vertigineuse, la compagnie Noesis invite à faire un pas de côté vers l’asile, lieu de respiration à réinventer sans cesse. Cette création immersive prend à bras-le-corps les questions de l’espoir,

du commun et de la joie.

Deux femmes, deux destins, un prénom

À l’occasion du Millénaire de Caen, l’association NAOS présente le spectacle vivant Mathilde(s), qui met en lumière deux figures féminines normandes méconnues Mathilde de Flandres et Mathilde l’Empereur.

À travers un dialogue fictif entre deux générations, le spectacle explore les liens familiaux, leur absence et le rôle des femmes à travers l’histoire. NAOS invite le public à découvrir ces deux femmes fortes et intemporelles, et à réfléchir à ce que le prénom Mathilde évoque aujourd’hui. .

Place Reine Mathilde Abbaye-aux-Dames, auditorium Armand Frémont Caen 14000 Calvados Normandie

English : Mathilde(s)

In a world where everything is changing at dizzying speed, the Noesis company invites us to take a step sideways towards the asylum, a place to breathe that must be constantly reinvented. This immersive creation tackles head-on the questions of hope,

and joy.

German : Mathilde(s)

In einer Welt, in der sich alles in schwindelerregender Geschwindigkeit verändert, lädt die Kompanie Noesis dazu ein, einen Schritt zur Seite zu machen und in die Zuflucht zu gehen, einen Ort zum Atmen, der immer wieder neu erfunden werden muss. Diese immersive Kreation nimmt die Fragen nach Hoffnung,

des Gemeinsamen und der Freude.

Italiano :

In un mondo in cui tutto cambia a velocità vertiginosa, la compagnia Noesis ci invita a fare un passo laterale verso il manicomio, un luogo in cui respirare che viene costantemente reinventato. Questo lavoro immersivo affronta di petto i temi della speranza,

e della gioia.

Espanol :

En un mundo en el que todo cambia a una velocidad vertiginosa, la compañía Noesis nos invita a dar un paso lateral hacia el asilo, un lugar para respirar que se reinventa constantemente. Esta obra inmersiva aborda de frente las cuestiones de la esperanza

y la alegría.

L’événement Mathilde(s) Caen a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer