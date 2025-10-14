Mathilde(s) Place Reine Mathilde Caen

La compagnie Naos propose un monologue entre Mathilde de Flandre et sa petite-fille, Mathilde l’Emperesse, deux figures féminines marquantes de Normandie.

Deux femmes, deux destins, un prénom

À l’occasion du Millénaire de Caen, l’association NAOS présente le spectacle vivant Mathilde(s), qui met en lumière deux figures féminines normandes méconnues Mathilde de Flandres et Mathilde l’Empereur.

À travers un dialogue fictif entre deux générations, le spectacle explore les liens familiaux, leur absence et le rôle des femmes à travers l’histoire. NAOS invite le public à découvrir ces deux femmes fortes et intemporelles, et à réfléchir à ce que le prénom Mathilde évoque aujourd’hui. .

Place Reine Mathilde Abbaye-aux-Dames, auditorium Armand Frémont Caen 14000 Calvados Normandie

English : Mathilde(s)

Compagnie Naos presents a monologue between Mathilde de Flandre and her granddaughter, Mathilde l’Emperesse, two outstanding female figures from Normandy.

German : Mathilde(s)

Das Ensemble Naos schlägt einen Monolog zwischen Mathilde von Flandern und ihrer Enkelin Mathilde der Kaiserin vor, zwei markanten Frauenfiguren aus der Normandie.

Italiano :

La compagnia Naos presenta un monologo tra Matilde di Fiandra e sua nipote, Matilde l’Imperatrice, due figure femminili di spicco della Normandia.

Espanol :

La compañía Naos presenta un monólogo entre Matilde de Flandes y su nieta, Matilde Emperatriz, dos destacadas figuras femeninas de Normandía.

