MATHIS ANDERSEN – en concert au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris

Du 13 au 16 novembre 2025 : 2 propositions de concerts !

****************

Jeudi 13 et vendredi 14 à 20h30

Tout public – Durée : 1h30

****************

MATHIS ANDERSEN – « MONDE MONDE »

Concert folk pop

Mathis Andersen est l’alter ego de Mathieu Gerhardt,

auteur-compositeur-interprète, auteur de théâtre et comédien. D’origine

franco-allemande, Mathis écrit et chante en français, allemand, anglais

et espagnol. Une ouverture sur les sonorités du monde qui lui permet de faire dialoguer l’étranger et le familier.

Avec une tendresse sincère, ses chansons célèbrent nos failles et les

mystères du monde qui nous entoure. Comme dans les contes, on y enjambe

des précipices, les nuages noirs y accouchent d’arcs-en-ciel, le

quotidien devient surréel, et l’intime universel. Si ses textes et ses

mélodies s’inscrivent dans la lignée d’un Arthur H ou d’un Albin de la Simone, sa patte musicale folk-pop évoque des artistes tels Sufjan Stevens ou Patrick Watson.

****************

Dimanche 16 novembre 2025 à 15h30

Familial – Durée : 45 mn

KINDER JARDIN SONGS

Concert jeune public à partir de 4 ans

Mathis Andersen et Gaëlle Hispard

Vous les avez peut-être vus dans l’un des spectacles musicaux jeune public de leur compagnie Regarde il neige. Le duo d’auteurs-compositeurs-interprètes Mathis Andersen (alias Mathieu Gerhardt) et Gaëlle Hispard vient vous présenter un concert jeune public naviguant allègrement entre le français, l’allemand, l’anglais et l’espagnol.

Découvrez des tubes de leur compagnie de théâtre Regarde il neige,

des classiques pour enfants revisités, et des surprises multilingues –

le tout avec une bonne dose d’humour et de participation !

Saurez-vous faire preuve d’imagination pour dessiner une chanson avec Mathis et Gaëlle ?

Mathis Andersen – chant, guitare électrique, charango, banjo

Gaëlle Hispard – chant, accordéon, thérémine

Les 13 et 14 novembre 2025, venez découvrir « MONDE MONDE », concert folk pop en trio. Le dimanche 16 novembre après-midi : « KINDER JARDIN SONGS », concert jeune public (à partir de 4 ans) en duo.

Du jeudi 13 novembre 2025 au vendredi 14 novembre 2025 :

dimanche

de 15h30 à 16h30

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

payant

Tarif plein : 19 euros

Tarif réduit : 16 euros

Tout public. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T21:30:00+01:00

fin : 2025-11-14T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-13T20:30:00+02:00_2025-11-13T22:00:00+02:00;2025-11-14T20:30:00+02:00_2025-11-14T22:00:00+02:00

Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/MATHIS-ANDERSEN-EN-CONCERT_spect-325.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis