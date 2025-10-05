« Maths & Manga » : Atelier cuisine avec la Compagnie Terraquée Médiathèque Annie Ernaux Villetaneuse

« Maths & Manga » : Atelier cuisine avec la Compagnie Terraquée Dimanche 5 octobre, 14h30 Médiathèque Annie Ernaux Seine-Saint-Denis

Début : 2025-10-05T14:30 – 2025-10-05T16:00

Fin : 2025-10-05T14:30 – 2025-10-05T16:00

Le festival Maths en Ville s’invite à la médiathèque !

Venez réaliser des gâteaux avec la Compagnie Terraquée en vous inspirant du manga Fermat Kitchen ! Vous verrez que sciences et mathématiques sont indispensables dans l’art culinaire.

Une rencontre avec Carole Fabre, éditrice aux éditions Mangetsu, suivra l’atelier dès 16h !

Médiathèque Annie Ernaux 125 avenue de la division Leclerc Villetaneuse 93430 Ozanam Seine-Saint-Denis Île-de-France Aménagé sur deux niveaux, cet équipement dispose de 1 700 m² d'espaces dont 1 300 m² accessibles au public. Une médiathèque pour :

S’informer, apprendre, se détendre avec plus de 20 000 documents mis à disposition (livres, DVD, journaux, magazines pour tous les âges et tous les goûts, à emprunter ou consulter sur place) ; une cuisine pédagogique pour des ateliers et animations encadrés ; des postes informatiques ; des salles pour accueillir des partenaires et différents espaces de travail dont un espace « silence » pour du travail individuel ; le Point Information Jeunesse de la ville (PIJ).

Jouer, découvrir, créer avec un auditorium de 80 places pour accueillir des spectacles, rencontres, projections ; des jeux de société en libre service à l’accueil ; des sessions de jeux vidéo organisées régulièrement, un espace collaboratif avec imprimantes 3D, découpeuse vinyle et autres outils numériques ; de nombreux ateliers créatifs, animations, événements festifs auxquels participer. La médiathèque est située face à l’arrêt du tram T8 Jean Vilar.

