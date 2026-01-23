Maths pour la biologie : modélisation d’ondes à plusieurs échelles Université de Rennes, Institut de Physique de Rennes (IPR), Bât.11E Rennes Mardi 3 février, 10h30 Ille-et-Vilaine

Séminaire de Vincent Calvez (Laboratoire de mathématiques de Bretagne-Atlantique – Brest CNRS) dans le cadre de l’axe transverse IME de l’OSERen

Localisation exacte : séminaire invité le mardi 3 février de 10h30 à 11h30 dans la salle Rosalind Franklin de l’IPR (salle 120, Bât. 11E). campus de Beaulieu de l’Université de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-03T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-03T11:30:00.000+01:00

Université de Rennes, Institut de Physique de Rennes (IPR), Bât.11E 263 avenue du Général Leclerc 35042 Rennes cedex Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



