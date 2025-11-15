Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 16:00 – 23:59

C’est à l’intérieur de soi que nous vous invitons à voyager et à explorer tout ce que le terme d’abri peut contenir : de la création de cabanes, en passant par des expériences immersives et des récits d’expériences de personnes exilées. Partout, la montée des extrêmes et des températures nous poussent à césurer nos mondes, à les voir plus petits, plus limités, plus tendus.Le festival accueillera des expositions photographiques (Aude Carleton, Antoine Denoual, Karl Garandel, Amandine Loget), des projections cinématographiques (Mathilde Guiho, Chloé Zamboni et Joachim Maudet, Laïs Decaster) un concert (Kenopsia) et des performances dansées (Volume Bleu, Liminal collectif).Matia Mou se déroule pendant 3 jours, du vendredi 14 au dimanche 16 novembre, et se déploie sur 2 lieux : La Générale et Projéta. Au programme à la Générale :Vendredi 14 novembre 2025 de 18h à 23h30et samedi 15 novembre 2025 de 16h à 1h30 :Arts visuels / Exposition :- Aude Carleton – Travailler fatigue- Antoine Denoual – Fantôme de 8 à 11- Almamy, Abdoulaye, Moussa et Samouraï avec Karl Garandel – Raconte-moi ta dignité- Amandine Loget – Mon monde Vendredi 14 novembre 2025 :à 21h : Concert : Collectif Abandon – Kenopsiaà 22h – DJ sets Samedi 15 novembre 2025 :à 18h – Projections :- Laïs Decaster – J’suis pas malheureuse- Mathilde Guiho, Chloé Zamboni et Joachim Maudet – Rossignol de mes amours- Librairie Invisible – Peru Rebeldeà 20h30 – Danse :- Aurore d’Audiffret – Foyer (20h30)- Liminal Collectif – You should have left (21h30)à 22h30 – DJ sets

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

