Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 15:00 – 17:00

Gratuit : non Tout public

C’est à l’intérieur de soi que nous vous invitons à voyager et à explorer tout ce que le terme d’abri peut contenir : de la création de cabanes, en passant par des expériences immersives et des récits d’expériences de personnes exilées. Partout, la montée des extrêmes et des températures nous poussent à césurer nos mondes, à les voir plus petits, plus limités, plus tendus.Le festival accueillera des expositions photographiques (Aude Carleton, Antoine Denoual, Karl Garandel, Amandine Loget), des projections cinématographiques (Mathilde Guiho, Chloé Zamboni et Joachim Maudet, Laïs Decaster) un concert (Kenopsia) et des performances dansées (Volume Bleu, Liminal collectif).Matia Mou se déroule pendant 3 jours, du vendredi 14 au dimanche 16 novembre, et se déploie sur 2 lieux : La Générale et Projéta. Au programme à Projéta :Samedi 15 novembre 2025 de 15h à 17h : Atelier kimono drap house – 913 Ensemble> Atelier sur inscription à : 913@ecomail.co (30/40 €) Dimanche 16 novembre 2025 de 15h à 22h – Boom d’au-revoir :Friperie créative : Collectif 913 EnsembleLibrairie : Librarie InvisibleBar à huîtres : Le NaissainDJ sets : Matia Mou & friends

Projéta Nantes 44000

