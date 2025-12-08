Matière et Pastel Marie Baysset et Sophie Sohait Agen

Matière et Pastel

Marie Baysset et Sophie Sohait 117 Rue Montesquieu Agen Lot-et-Garonne

Marie Baysset mêle peinture et poésie dans des portraits sensibles de femmes, d’enfants et d’animaux. Sophie Sohait, céramiste depuis 30 ans, crée des pièces uniques inspirées des quatre éléments. Les deux artistes exposent et vous accueillent du lundi au samedi, de 10h30 à 18h.

Marie Baysset blends painting and poetry in sensitive portraits of women, children and animals. Sophie Sohait, a ceramist for 30 years, creates unique pieces inspired by the four elements. Both artists are on show and welcome you Monday to Saturday, 10:30 am to 6 pm.

